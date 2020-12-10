ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في مصر لـ5.7% خلال نوفمبر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.7 % على أساس سنوي في نوفمبر من 4.5 % في أكتوبر.بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار إلى 0.8 % في نوفمبر مقارنة مع 1.8 % في أكتوبر.