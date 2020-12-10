الخضروات والملابس ترفعان التضخم الشهري 1.1%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.1% خلال شهر نوفمبر 2020 عن شهر أكتوبر 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020.ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (25.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%).وفى المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.4%) ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-0.6%).وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهر من العام السابق.