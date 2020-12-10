«من أول السطر» انتحار سائق بعد وفاة زوجته الثانية بـ20 يوما في حلوان

شهدت منطقة كفر العلو بحلوان واقعه مأساوية عندما أقدم سائق على الانتحار شنقا داخل شقته.تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسائق داخل شقته بمنطقة كفر العلو.بانتقال النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة تبين وجود جثة معلقة في السقف ولا توجد آثار اعتداء عليه.وبإجراء التحريات ومناقشة شهود العيان وأهليته أفادوا بأن السائق كان متزوج من اثنين ويعيشون معه في نفس الشقة وأنه منذ ٢٠ يوما فقط توفت زوجته الثانيه.وبسؤال زوجته الأولى أفادت بأنها كانت تعيش معه والزوجه الثانية داخل منزل الزوجية وأن الزوجة الثانية توفت منذ ٢٠ يوما ودخل زوجها في نوبة بكاء واكتئاب وطلب منها مغادرة المنزل وتركه بمفرده لعدة أيام.وعندما ذهبت لبيت والدها حاولت التواصل معه لعدة أيام ولكنه لم يستجيب فقررت الذهاب إلى منزلها وفوجئت بانتحاره شنقآ داخل منزل الزوجيه حزنا على وفاة زوجته الثانيه.بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.