«من أول السطر» انتحار سائق بعد وفاة زوجته الثانية بـ20 يوما في حلوان
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:18 ص
هدير مصطفيطباعة
شهدت منطقة كفر العلو بحلوان واقعه مأساوية عندما أقدم سائق على الانتحار شنقا داخل شقته.
تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسائق داخل شقته بمنطقة كفر العلو.
بانتقال النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة تبين وجود جثة معلقة في السقف ولا توجد آثار اعتداء عليه.
وبإجراء التحريات ومناقشة شهود العيان وأهليته أفادوا بأن السائق كان متزوج من اثنين ويعيشون معه في نفس الشقة وأنه منذ ٢٠ يوما فقط توفت زوجته الثانيه.
وبسؤال زوجته الأولى أفادت بأنها كانت تعيش معه والزوجه الثانية داخل منزل الزوجية وأن الزوجة الثانية توفت منذ ٢٠ يوما ودخل زوجها في نوبة بكاء واكتئاب وطلب منها مغادرة المنزل وتركه بمفرده لعدة أيام.
وعندما ذهبت لبيت والدها حاولت التواصل معه لعدة أيام ولكنه لم يستجيب فقررت الذهاب إلى منزلها وفوجئت بانتحاره شنقآ داخل منزل الزوجيه حزنا على وفاة زوجته الثانيه.
بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسائق داخل شقته بمنطقة كفر العلو.
بانتقال النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة تبين وجود جثة معلقة في السقف ولا توجد آثار اعتداء عليه.
وبإجراء التحريات ومناقشة شهود العيان وأهليته أفادوا بأن السائق كان متزوج من اثنين ويعيشون معه في نفس الشقة وأنه منذ ٢٠ يوما فقط توفت زوجته الثانيه.
وبسؤال زوجته الأولى أفادت بأنها كانت تعيش معه والزوجه الثانية داخل منزل الزوجية وأن الزوجة الثانية توفت منذ ٢٠ يوما ودخل زوجها في نوبة بكاء واكتئاب وطلب منها مغادرة المنزل وتركه بمفرده لعدة أيام.
وعندما ذهبت لبيت والدها حاولت التواصل معه لعدة أيام ولكنه لم يستجيب فقررت الذهاب إلى منزلها وفوجئت بانتحاره شنقآ داخل منزل الزوجيه حزنا على وفاة زوجته الثانيه.
بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.