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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 429 ألفًا و280 حالة، وذلك بعد تسجيل 3 الآف و138 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، اليوم الخميس - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ثمانية الآف و603 حالات، وذلك عقب تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 374 ألفا و301 شخصًا.

ظهر فيروس كورونا المستجد، في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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