الشرطة التركية تداهم منزل عجوز اعترضت على راتب مسئول

قال زينل إمري، نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، إنه بناء على شكوى من مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، داهمت الشرطة منزل امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا تعيش في إسطنبول وتم رفع دعوى قضائية ضدها.وبحسب الخبر الوارد في جريدة "بيرجون" التركية، أوضح إمري، أنه من بين المواطنين الذين علّقوا على تغريدة نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري "أوزجور أوزال" على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الرواتب التي يتقاضاها مدير الاتصالات في الرئاسة، فخر الدين ألتون، من مختلف المؤسسات، والتي وصل عددها إلى أربعة رواتب يقارب مجموعها الــ 100ألف ليرة، كانت مواطنة تدعى «ي.ب» تبلغ من العمر 80 عامًا وتقيم في إسطنبول.وأشارت الصحيفة أن سيدة تركية 80 عامًا علقت على ذلك عبر "تويتر" قائلة: "كفي استغلالًا".وجرى مداهمة منزل السيدة المسنة، بناء على شكوى من ألتون دون السماح لها حتى بالإدلاء بأقوالها في المنزل وعدم الذهاب للمحكمة مراعاة لسنها والأمراض الوراثية ووباء (كوفيد-19) المستشري في الأراضي التركية.