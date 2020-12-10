رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تداهم منزل عجوز اعترضت على راتب مسئول

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:48 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
هدير سند
طباعة
قال زينل إمري، نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، إنه بناء على شكوى من مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، داهمت الشرطة منزل امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا تعيش في إسطنبول وتم رفع دعوى قضائية ضدها.

وبحسب الخبر الوارد في جريدة "بيرجون" التركية، أوضح إمري، أنه من بين المواطنين الذين علّقوا على تغريدة نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري "أوزجور أوزال" على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الرواتب التي يتقاضاها مدير الاتصالات في الرئاسة، فخر الدين ألتون، من مختلف المؤسسات، والتي وصل عددها إلى أربعة رواتب يقارب مجموعها الــ 100ألف ليرة، كانت مواطنة تدعى «ي.ب» تبلغ من العمر 80 عامًا وتقيم في إسطنبول.

وأشارت الصحيفة أن سيدة تركية 80 عامًا علقت على ذلك عبر "تويتر" قائلة: "كفي استغلالًا".

وجرى مداهمة منزل السيدة المسنة، بناء على شكوى من ألتون دون السماح لها حتى بالإدلاء بأقوالها في المنزل وعدم الذهاب للمحكمة مراعاة لسنها والأمراض الوراثية ووباء (كوفيد-19) المستشري في الأراضي التركية.

موضوعات متعلقة

كورونا.. الأزهر يعلن عودة الإجازات الاستثنائية والتناوب 3 أيام أسبوعيًا

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

إصابة أربعة أسود في حديقة حيوان بكورونا (فيديو)

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة نادية شنب بمركز درب 1718

مؤمنون بلا حدود تصدر كتاب كهف التأسلم لــ صلاح سالم

مسيرة الشاعر عبدالمنعم الأنصارى بـ الحرية للإبداع

عشرة دروس لعالم ما بعد الوباء يقدمها فريد زكريا