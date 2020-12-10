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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسعار الجملة فى اليابان بـ 2.2% سنويًا خلال نوفمبر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
أسعار الجملة فى اليابان
أسعار الجملة فى اليابان
وكالات
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أظهرت بيانات بنك اليابان المركزيالصادرة اليوم الخميس تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2ر2% على أساس سنوي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها في الشهر السابق بنسبة 1ر2% سنويا.

في الوقت نفسه استقرت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي مقارنة بمستواها في الشهر السابق، وهو ما جاء أيضا متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها بنسبة 2ر0% شهريا خلال أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في حين استقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي عند مقارنتها بالشهر السابق، وتراجعت بنسبة 1ر2% عند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 5ر0% شهريا بينما تراجعت بنسبة 6ر10% سنويا خلال الشهر الماضي.

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