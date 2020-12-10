تراجع أسعار الجملة فى اليابان بـ 2.2% سنويًا خلال نوفمبر
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات بنك اليابان المركزيالصادرة اليوم الخميس تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2ر2% على أساس سنوي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها في الشهر السابق بنسبة 1ر2% سنويا.
في الوقت نفسه استقرت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي مقارنة بمستواها في الشهر السابق، وهو ما جاء أيضا متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها بنسبة 2ر0% شهريا خلال أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك في حين استقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي عند مقارنتها بالشهر السابق، وتراجعت بنسبة 1ر2% عند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 5ر0% شهريا بينما تراجعت بنسبة 6ر10% سنويا خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه استقرت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي مقارنة بمستواها في الشهر السابق، وهو ما جاء أيضا متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها بنسبة 2ر0% شهريا خلال أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك في حين استقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي عند مقارنتها بالشهر السابق، وتراجعت بنسبة 1ر2% عند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 5ر0% شهريا بينما تراجعت بنسبة 6ر10% سنويا خلال الشهر الماضي.