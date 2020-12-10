تراجع أسعار الجملة فى اليابان بـ 2.2% سنويًا خلال نوفمبر

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزيالصادرة اليوم الخميس تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2ر2% على أساس سنوي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها في الشهر السابق بنسبة 1ر2% سنويا.في الوقت نفسه استقرت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي مقارنة بمستواها في الشهر السابق، وهو ما جاء أيضا متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها بنسبة 2ر0% شهريا خلال أكتوبر الماضي.يأتي ذلك في حين استقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي عند مقارنتها بالشهر السابق، وتراجعت بنسبة 1ر2% عند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي.وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 5ر0% شهريا بينما تراجعت بنسبة 6ر10% سنويا خلال الشهر الماضي.