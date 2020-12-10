برلمانى تركى: لقاح كورونا وصل البلاد دون علم الشعب

قال مراد أمير البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، إن لقاح فيروس كورونا وصل إلى تركيا دون علم الشعب بأكمله، وتم البدء في استخدامه ولكن من قبل أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم.وأضاف "أمير"، في تصريحات له، أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى تركيا قبل 10 أيام من الآن، والشركة التي جلبت اللقاح هي كالعادة شركة "قايمان للأدوية"، وبدأ منذ 10 أيام، إعطاء اللقاح لسياسيين حزب العدالة والتنمية، وأصدقاء العائلة، والأشخاص الذين يملكون نفوذا في الدولة.وأشار نائب حزب الشعب الجمهوري إلى أنهم منذ أيام يتساءلون: كيف سيأتي اللقاح وتفاصيل العقد وسعر اللقاح؟ ولكن وزارة الصحة لم تعط أي معلومات للشعب.وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن عن توصلهم لاتفاق مع الشركة الصينية لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح المطور.