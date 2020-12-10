قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبى.. صحفية تركية: أروغان موهوم

قالت أصلي أيدين تاشباش الصحفية التركية الباحثة في السياسات الدولية، إن العلاقات التركية الأمريكية تشهد توترات كبيرة، موضحة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان لديه وهم أنه يمكن تخطي ذلك بمكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضافت تاشباش في مشاركة لها بأحد البرامج على قناة «T24» التركية قبل بدء قمة الإتحاد الأوربي لمناقشة فرض عقوبات على تركيا «إن العلاقات مع الولايات المتحدة قد تقلصت إلى مكالمات هاتفية مع ترامب».ولفتت تاشباش الانتباه إلى أن السياسة التركية تجاهلت الخلافات الواقعة بين ترامب والكونجرس وقالت: «الاستراتيجية التي تصرفنا بها من خلال ترامب حول العقوبات المتعلقة بـ «إس-400» كانت خاطئة. ترامب خدع الرئيس ونحن نرى ذلك».وأوضحت أن قانون الموازنة الذي تبناه الكونجرس الأمريكي، والذي ينص على فرض عقوبات شبه إلزامية على تركيا، سيتم إرساله إلى البيت الأبيض للموافقة عليه في غضون 30 يومًا.