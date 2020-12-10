وزير التموين يتفقد عددًا من المشروعات التموينية المتطورة بالإسكندرية

يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، بعض المشروعات التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية، كما سيقوم الوزير بتفقد عدد من المنافذ السلعية ومجمعات الاستهلاكية وافتتاح مكاتب تموينية متطورة ويتفقد مخبزين جدد.كما تتضمن الزيارة جولة بمخازن الجملة بداخل شركة النشا والخميرة بمحور المحمودية بحضور المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.