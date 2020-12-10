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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

انبعاث‭ ‬الغازات المسببة للاحتباس الحرارى يسجل‭ ‬مستوى قياسيًا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:52 ص
الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري
وكالات
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أظهر تقرير للأمم المتحدة، أن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا العام الماضي، ما يضع العالم على مسار ارتفاع الحرارة ثلاث درجات مئوية في المتوسط.

ويأتي التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة -وهو أحدث تقرير يشير إلى أن العالم يتجه سريعا نحو تغير مناخي حاد- بعد عام شهد تطرفا في الطقس مثل انحسار الجليد سريعا في القطب الشمالي وموجات حر قياسية وحرائق غابات في سيبيريا ومنطقة الغرب الأمريكي.

ويوم الاثنين، قال باحثون من هيئة كوبرنيكوس للتغير المناخي الأوروبية إن الشهر الماضي كان أكثر شهور نوفمبر حرارة على الإطلاق.

وقال إنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "عام 2020 في طريقه لأن يصبح أحر عام على الإطلاق، فيما تستمر حرائق الغابات والعواصف وموجات الجفاف في نشر الدمار".

ويقيس تقرير "فجوة الانبعاثات" السنوي الفجوة بين الانبعاثات المتوقعة وتلك المتوافقة مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن على النحو المتفق عليه في اتفاقية باريس 2015.

والتزمت الدول بموجب الاتفاق العالمي للمناخ بهدف بعيد المدى للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود لخفضها أكثر إلى 1.5 درجة مئوية.

ومع هذا، تزايدت الانبعاثات بمتوسط 1.4 بالمئة سنويا منذ 2010 مع زيادة أكثر حدة بلغت 2.6 بالمئة العام الماضي ويرجع ذلك في جانب منه إلى الزيادة الكبيرة في حرائق الغابات.

وبلغ إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2019 مستوى قياسيا جديدا وصل إلى 59.1 جيجا طن.

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