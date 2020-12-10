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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

الصين تطلق قمرين صناعيين للكشف عن موجات الجاذبية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:48 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
وكالات
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أرسلت الصين قمرين صناعيين للكشف عن موجات الجاذبية إلى المدار المخطط لهما من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان صباح يوم الخميس.

وذكر المركز أن القمرين الصناعيين اللذين يؤلفان بعثة مراقبة كامل السماء للنظير الكهرومغناطيسي عالي الطاقة لموجات الجاذبية، تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-11 في الساعة 4:14 صباح يوم الخميس بتوقيت بكين.

وكانت عملية الإطلاق يوم الخميس المهمة رقم 355 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

وسيتم استخدام القمرين لرصد الظواهر السماوية عالية الطاقة مثل انفجارات أشعة غاما لموجات الجاذبية، والإشعاع عالي الطاقة للتدفق الراديوي السريع، وانفجارات أشعة غاما الخاصة، وانفجارات النجم المغناطيسي، ودراسة النجوم النيوترونية والثقوب السوداء وغيرها من البقايا النجمية المضغوطة وعمليات اندماجها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكتشف القمران أيضا ظواهر الإشعاعات عالية الطاقة في الفضاء، مثل التوهجات الشمسية وومضات أشعة غاما الأرضية وأشعة الإلكترون الأرضية، مما يوفر بيانات رصد للعلماء.

وتنفذ الأكاديمية الصينية للعلوم مشروع مراقبة كامل السماء للنظير الكهرومغناطيسي عالي الطاقة لموجات الجاذبية. وتم تطوير الصاروخ لونغ مارش-11 من قبل الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

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