الإكوادور تعمل على تنظيم خطتها للتطعيم ضد كوفيد-19

قال نائب وزير الصحة الإكوادوري إكزافييه سولورزانو، إن الإكوادور تعمل على تنظيم خطتها الخاصة بالتطعيم ضد جائحة كوفيد-19، والتي تتوقع إطلاقها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.وقال سولورزانو في مقابلة مع محطة تليفزيونية محلية "كل يوم نعمل على مواصلة تطوير خطة التطعيم. لدينا دعم من القطاع الخاص.. لدينا مشاركة من الأكاديميين، ومعا، نقوم بصياغة الخطة".من المتوقع أن تصل دفعة أولية من اللقاحات التي طورتها شركة صناعة الأدوية الأمريكية فايز، بالشراكة مع المختبر الألماني بيونتيك، إلى هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية في الربع الأول من عام 2021.وقال المسؤول "علينا أن نكون مستعدين عند وصول اللقاح"، مشيرا إلى أن عملية التحصين تستلزم توزيع الجرعات وتدريب العاملين على استخدامها، وذلك من بين أمور أخرى.وذكرت وزارة الصحة إن ما يقرب من 200 ألف شخص في الإكوادور قد ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 وتوفي 9295 شخصا بالمرض.ويشتبه في أن هناك 4519 حالة وفاة أخرى بالفيروس، ولكن لم يتم تأكيدها، حسبما أفادت الوزارة.