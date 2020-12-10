نائب رئيس الوزراء البولندى ينجو من تصويت بحجب الثقة

نجا نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي من تصويت بحجب الثقة في البرلمان مساء أمس الأربعاء.وصوت 232 عضوًا برلمانيا لصالح بقائه في منصبه مقابل 216 عضوا من بين إجمالي 450 عضوا.ونجا كاتشينسكي بأصوات نواب من حزب القانون والعدالة الحاكم وصوت عضو واحد لصالحه من الائتلاف المدني المعارض.ويعتبر كاتشينسكي 71 عاما رجلا قويا في السياسة البولندية، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من 6006 حتى.2007وبعد عودة حزبه إلى السلطة عام 2015، فضل كاتشينسكي توجيه الأحداث من المقعد الخلفي ولم يتقلد أي وظيفة رسمية في السلطة التنفيذية.وتولى منصب نائب رئيس الوزراء في أكتوبر بعد أزمة حكومية، حيث يشرف على وزارات الداخلية والعدل والدفاع.