أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بأمريكا

أحصت الولايات المتحدة، أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالاضافة الى اكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت اليهم من أجل ملازمة منازلهم.