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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«تحدومى وإبداع» على طاولة مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية.. اليوم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
مؤسسة المرأة المصرية
مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية
نضال ممدوح
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تقيم مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ صالونها الثقافى الشهرى بعنوان "تحدي وإبداع" احتفالا باليوم العالمي للإعاقة، وذلك بمقر المؤسسة بالمعادى.

يستضيف الصالون كل من الدكاترة: هناء زيدان، أستاذ علم النفس بجامعة حلوان، وأسامة فاروق مصطفى وكيل كلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شادية كمال الدين رئيس مؤسسة "ممكن" لذوي الإعاقة٬ ثريا حامد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنيه بجامعة حلوان، عبد الباسط عزب رئيس المركز الإعلامي العربي المتخصص لذوي الإعاقة٬ ومصطفى نوفل أول عارض أزياء مصري من متحدي الإعاقة.

هذا ويتطرق اللقاء إلي مناقشة الإعاقات غير المرئية والإعاقات الحركية والعقلية٬ وعلاقتها بالإبداع من خلال مناقشة علمية للمتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى استضافة نماذج مشرفة من ذوي الهمم حققوا نجاحات في مجالات مختلفة، وكذلك مناقشة كيفيه العلاج بالفن وطرق الاكتشاف المبكر للإعاقات غير المرئية.

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