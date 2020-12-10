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الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحتفل بأعياد الكريسماس.. الليلة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا القاهرة، وذلك احتفالًا بأعياد الكريسماس والعام الجديد، بقيادة المايسترو أحمد فراج، وإخراج عبدالله سعد، يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المختارات العالمية لأغانى الكريسماس.

يشارك في الحفل نجوم الفرقة: "أيمان مصطفي٬ رضا الوكيل٬ تحية شمس الدين٬ وليد كريم٬ مصطفي محمد٬ جولي فيظي٬ عبد الوهاب السيد٬ جاكلين رفيق٬ عماد عادل٬ إنجي محسن٬ داليا فاروق٬ جيهان فايد جالا الحديدى٬ منى رفلة٬ أمينة خيرت٬ عزت غانم٬ إلهامي أمين٬ تامر توفيق٬ ليلي إبراهيم٬ هشام الجندى سلمى الجبالى٬ إبراهيم ناجى٬ نورستا الميرغني٬ أسامة علي٬ برهان الدين فاروق، وعمرو مدحت".

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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