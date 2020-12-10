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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل تأبين الشاعر رفعت سلام بمؤسسة بتانة للنشر.. الليلة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:50 ص
رفعت سلام
رفعت سلام
نضال ممدوح
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بحضور زملاءه ومحبيه٬ تعقد بمؤسسة بتانة للنشر، في السابعة مساء اليوم الخميس، حفل تأبين للشاعر والمترجم الكبير الراحل رفعت سلام، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، عن عمر ناهز التاسعة والستين.

و يعد "سلام" من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، حلمي سالم٬ جمال القصاص٬ أمجد ريان٬ طلعت شاهين٬ وماجد يوسف. ثم أصدر مجلة "كتابات"، له عدد من الكتب في مجالات الشعر والدراسات النقدية والترجمة منها: سبعة أعمال شعرية هي: "وردة الفوضى الجميلة٬ إشراقات رفعت سلاَّم٬ إنها تُومئ لي٬ هكذا قُلتُ للهاوية٬ إلى النهار الماضي٬ كأنَّها نهاية الأرض٬ حجرٌ يطفو على الماء".

وصدر له في الدراسات: المسرح الشعري العربي٬ بحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية٬ بحثًا عن الشعر، إلي جانب ترجماته لأعلام الشعر العالمي البارزين من بينهم: "بوشكين٬ ماياكوفسكي٬ كربرشويك٬ ليرمونتوف٬ يانيس ريتسوس٬ سوزان برنار٬ شارل بودلير٬ قسطنطين كفافي٬ أوديسيوس إيليتِس"، وغيرهم.

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