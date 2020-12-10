تقرير: تركيا تختار سفيرا جديدا لها فى إسرائيل

ذكر تقرير إخباري أن تركيا اختارت سفيرا جديدا لها في إسرائيل.وقال موقع "المونيتور" إن ذلك الاختيار يأتي كمحاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإحراز نقاط لصالح أنقرة لدى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.ولايوجد سفير لأي من البلدين منذ مايو 2018، عندما سحبت أنقرة سفيرها بسبب تصاعد الهجمات على قطاع غزة وقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس.ونقل الموقع عن مصادر لم يكشف عنها أن السفير الجديد هو أوفوك أولوطاش الذي يرأس مركز البحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية التركية ودرسالعبرية وسياسات الشرق الأوسط في الجامعة العبرية بالقدس.