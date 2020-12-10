أسعار الألبان اليوم الخميس 10-12-2020

ينشر "الدستور" أسعار الألبان، اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، في الأسواق المصرية، والتي شهدت حالة من الاستقرار.وسجل سعر كيلو اللبن نحو 13 جنيهًا، وسعر كيلو اللبن المعبأ يتراوح ما بين 12 و17 جنيهًا، حسب النوع.كما سجلت أسعار الزبادي حالة من الاستقرار في الأسعار، حيث سجل ثمن علبة الزبادي البلدي الصغيرة 2.5 جنيه، والعلبة الكبيرة سعرها يتراوح ما بين 3 إلى 3.50 جنيه، وسجلت علبة زبادي الشركات ما بين 2.50 إلى 3.25 جنيه.