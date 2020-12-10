البرازيل تطلق خطة خمسية لمكافحة الفساد

أطلقت الحكومة البرازيلية أمس الأربعاء خطة خمسية لمكافحة الفساد في الفترة من 2020 إلى 2025.وقع الرئيس جايير بولسونارو الوثيقة في حفل أقيم في مقر الحكومة حضره المراقب المالي العام للاتحاد واغنر روزاريو ومسؤولون كبار آخرون.وبحسب روزاريو، فإن الخطة اعتمدت التوصيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الدول الأمريكية.ومن المقرر -- بحسب مكتب الرئيس -- أن تنفذ خطة مكافحة الفساد على مرحلتين: الأولى تشخيص الوضع بمساعدة لجنة بين الوزارات لمكافحة الفساد، والثانية إعداد الإجراءات التي يتعين تنفيذها على المديين القصير والمتوسط.