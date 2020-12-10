إيلون ماسك: قادمون أيها المريخ

اعتبر مدير شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك تجربة مركبة "ستارشيب" الفضائية ناجحة، على الرغم من الانفجار عند الهبوط.وكتب "ماسك "على "تويتر"، تعليقا على التجارب أن "الضغط في خزان الوقود العلوي كان منخفضا أثناء الهبوط، مما تسبب بسرعة عالية والتفكك السريع غير المخطط له، لكننا حصلنا على جميع البيانات التي كنا بحاجة إليها!".وأضاف أن الإقلاع وتشغيل الخزانات العلوية والسيطرة الدقيقة على القلابات حتى لحظة الهبوط كانت ناجحة.وأضاف: "إننا قادمون أيها المريخ!".يذكر أن مركبة "ستارشيب" للرحلات الفضائية البعيدة المدى انفجرت أثناء هبوطها بعد التجربة التي أجرتها شركة "سبيس إكس" يوم الأربعاء.