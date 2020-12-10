«آكى» الإيطالية: خلافات داخل الاتحاد الأوروبى حول التعامل مع تركيا

أقر مصدر أوروبي مطلع باستمرار وجود خلاف في الرؤى بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن مستقبل التعاطي مع تركيا، حيث يدعو بعض الأعضاء لفرض عقوبات على أنقرة بسبب أنشطتها.ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العمل يجري حاليا من أجل إيجاد توازن ما بين التوجه نحو إجراءات مشددة مع الحفاظ على اليد الممدودة نحو أنقرة.وأشار المصدر إلى أن "هناك مصالح ورؤى مختلفة تجاه الأمر"، ووصف المفاوضات الجارية حاليا حول الخطوات المحتملة تجاه أنقرة بأنها "صعبة ومعقدة"، وذلك على الرغم من إقرار الجميع بأن تصرفاتها تسير بعكس ما كان يؤمل منها.وحسب المصدر، فإن بعض الأوروبيين لا يزالون يعتقدون أن أنقرة "قد تعمد إلى التراجع عن مواقفها الاستفزازية وانتهاكاتها في البحر الأبيض المتوسط"، ما سيمكنهم من التوجه نحو حوار إيجابي معها.يذكر أن القمة الأوروبية ستناقش على مدى اليومين القادمين مواضيع تتعلق بمواجهة وباء فيروس كورونا والتغير المناخي، والموازنة لعدة سنوات، والعلاقة مع الإدارة الأمريكية بعد الفوز المتوقع للديمقراطي جو بايدن وملفات الأمن.