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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أوكسفورد: لقاحنا لن يتاح بأمريكا حتى منتصف عام 2021

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:42 ص
لقاح أسترازينكا
لقاح أسترازينكا
وكالات
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أكد مدير معهد "جينر" البريطاني، أدريان هيل، أن لقاح "أوكسفورد أسترازينكا" لكورونا لن يكون متاحا في الولايات المتحدة، في حال انتظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية انتهاء تجربته.

وأشار هيل، الذي يشرف على أبحاث وتطوير لقاح "أوكسفورد أسترازينكا"، لشبكة "إن بي سي" نيوز: "اللقاح في هذه الحالة لن يكون متاحا في الولايات المتحدة حتى منتصف العام المقبل".

وأضاف: "لقد فات الأوان لأخذ قيمة هذا اللقاح الفعال والمتوفر على نطاق واسع وسهل الاستخدام".

وأكدت شركة "أسترازينكا"، في وقت سابق، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" البريطانية، أظهر متوسط فعالية 70% للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين.


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