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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون وفون دير لاين يحددان موعدًا نهائيًا لقرار بشأن محادثات التجارة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بشأن محادثات التجارة.

وفي بيان أرسل إلى الصحفيين بعد دقائق من تصوير جونسون وهو يغادر مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال مصدر بارز في الحكومة البريطانية إن المسؤولين أجريا "مناقشة صريحة" لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة في المفاوضات.

وقال المصدر: "لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن سدها".

وأضاف: "وافق رئيس الوزراء وفون دي لاين على إجراء مزيد من المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة بين فريقي التفاوض"، وأشار إلى أنهما اتفقا على أنه بحلول يوم الأحد ينبغي اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات.

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