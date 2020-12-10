وزير الصحة اللبنانى: لقاح كورونا سيكون «مجانًا»

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أن لقاح مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سيكون "مجانًا" للبنانيين باعتباره ضمن روزنامة التحصين الشامل.وتوقع "حسن"، في لقاء مع مجلس نقابة المحررين، إنجاز الإتفاق النهائي مع شركة (فايزر) في 12 ديسمبر الحالي لتزويد لبنان بحوالي مليوني لقاح ضد (كوفيد-19)، ما يؤمن تلقيح 30 في المائة من المجتمع اللبناني.وبرر "حسن" توقيع الاتفاق في هذا التاريخ إلى أن "فايزر" ستحصل على موافقة هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح في العاشر من ديسمبر، مشيرًا إلى أنه تم تأمين أربعة ملايين دولار كدفعة أولى للشركة.وقال: "إن لبنان سيدفع 18 مليون دولار ثمن لقاح فايزر من الخزينة، على أن يدفع 28 مليون دولار ثمن اللقاحات التي تم حجزها عبر منصة كوفاكس من قرض من البنك الدولي".وأضاف: "إن إعداد الأمور اللوجستية لاستقدام اللقاح مستمر على قدم وساق من خلال إعداد حوالى 20 مركزًا في المحافظات والأقضية مجهزة بالبرادات".وأوضح أنه "سيتم تجهيز اللوائح الإسمية للفئات المستهدفة بأولوية التلقيح، وهم المتقدمون في السن ومختلف الفئات العمرية التي تعاني من أمراض مزمنة ومستعصية، والكوادر الطبية والصحية والمهنيين الذين هم في تماس دائم مع المجتمع وقد يشكلون مصدر عدوى".وأشار "حسن" إلى أن "الوزارة شكلت اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، وستنسق مع كل من الصليب الأحمر، وعدد وازن من الجمعيات الأهلية في مختلف المناطق".