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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ أغسطس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:13 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 53453 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ منتصف أغسطس.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 836 حالة وفاة جديدة، وأن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 6728452، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 178995، في ثالث أسوأ انتشار لكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

يذكر أن البرازيل تبحث شراء عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بما فيها لقاح "سبوتنيك V" الروسي ولقاح شركة "سينوفاك" الصينية ولقاحات من صنع الشركات الغربية.

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