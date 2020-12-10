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الثقافة

فرقة بالية القاهرة تستهل احتفالات الأوبرا بالكريسماس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ أولى حفلات احتفلات الكريسماس٬ حيث تقدم فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل٬ بمشاركة كورال أكابيلا لوحات استعراضية تم تصميمها خصيصًا علي كلمات وموسيقى أغاني أعياد الميلاد.

كما يتضمن الحفل باقة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تقدم لأول مرة بتوزيعات جديدة قام بإعدادها كل من أمير عوض، أسامة علي وعماد عادل منها: الليلة الهادئة، النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة، هل تسمع ما أسمعه وغيرها.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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