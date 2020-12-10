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الثقافة

قريبا.. صدور كتاب «صرخة نوح» عن مؤسسة أخبار اليوم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
صرخة نوح
صرخة نوح
نضال ممدوح
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يصدر قريبا عن قطاع "أخبار اليوم" الثقافي٬ كتاب "صرخة نوح" للفنان التشكيلي حسين نوح٬ شقيق الفنان الراحل محمد نوح.

وفي مقدمته للكتاب يشير حسين نوح إلى أن: "محمد نوح لمن لا يعرفه أو تعامل معه٬ هو كتلة من نار٬ تشعلك حماسا أحيانا٬ وتدفئك حنانا ومحبة أحيانا".

رجل كالبحر تجده هادئا يمتعك وأنت أمامه٬ وتتلاظم أمواجه مع صخور الحياة مرات٬ تحاول أن تحاصره عبثا فتجده متحررا٬ ويصبح تيارا جارفا وجاذبا لمحبيه ولمعشوقته مصر. هو خليط من حماس وانفعال وإصرار ونشاط وبوهيمية وتمرد أحيانا وعشق وطيبة وطنية وقهر وسعادة.

يذكر أن محمد نوح كون فرقة غنائية بعد حرب أكتوبر 1973 باسم فرقة النهار والتي اشتهرت بأغانيها الوطنية الحماسية، كما شكل كذلك رباعي نوح الذي كان يتشكل منه ومن ابنه وابنتيه.

كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام منها: كريستال، مرسيدس، المهاجر، إسكندرية كمان وكمان.

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