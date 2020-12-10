الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة..اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس٬ ندوة أونلاين بعنوان «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة» وتأتي الندوة في إطار الحملة التي تقام بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.وتهدف الندوة إلى استعراض استراتيجية مصر الجديدة لمكافحة العنف ضد المرأة والتي صاغها المجلس القومي للمرأة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.ويشارك في الندوة مجموعة من الخبراء المعنيين بمختلف قضايا المرأة من مصر وبعض الدول العربية. تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة إلى ضمان تعظيم وتنسيق الجهود المبذولة من أجل خفضً العزلة والسلبية والانزواء وتحقيقا لمعدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة.