رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة..اليوم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
طباعة
تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس٬ ندوة أونلاين بعنوان «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة» وتأتي الندوة في إطار الحملة التي تقام بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وتهدف الندوة إلى استعراض استراتيجية مصر الجديدة لمكافحة العنف ضد المرأة والتي صاغها المجلس القومي للمرأة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

ويشارك في الندوة مجموعة من الخبراء المعنيين بمختلف قضايا المرأة من مصر وبعض الدول العربية. تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة إلى ضمان تعظيم وتنسيق الجهود المبذولة من أجل خفضً العزلة والسلبية والانزواء وتحقيقا لمعدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من جيرارد بعد تحطيم صلاح لرقمه القياسي (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

إصابة أربعة أسود في حديقة حيوان بكورونا (فيديو)

الصحة: 19 وفاة و421 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تفشى فيروس كورونا بسجن أمريكى

فوز مانشستر سيتى على مارسيليا ليتأهل لدور الـ16 لدورى الأبطال

أجويرو يهز الشباك فى فوز مانشستر سيتى على مرسيليا

أتليتكو مدريد يتأهل لدور الـ16 بدورى أبطال أوروبا

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

فى ليلة رحيل رجل المستحيل.. كتاب ونقاد عن نبيل فاروق: حالة خاصة لجيلنا

منهم مدرسة الألعاب.. شخصيات كانت وراء توجه نبيل فاروق للكتابة

فرقة بالية القاهرة تستهل احتفالات الأوبرا بالكريسماس

قريبا.. صدور كتاب «صرخة نوح» عن مؤسسة أخبار اليوم