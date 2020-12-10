مظاهرات فى ألبانيا احتجاجا على مقتل رجل برصاص الشرطة

أصيب عدة أشخاص في مدينة تيرانا الألبانية، أثناء احتجاج انطلق بسبب إطلاق الشرطة النار على شاب 25 عاما في اليوم السابق.وتجمع مئات المتظاهرين في وسط تيرانا رغم حظر التجوال المتعلق بفيروس كورونا، وألقى بعضهم قنابل مضيئة وحجارة على مباني حكومية والشرطة.وحاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام مبنى وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء إيدي راما.وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن عشرة أشخاص على الأقل طلبوا مساعدة طبية، وأصيب شرطي بجرح خطير في عينه ويخضع لجراحة.وتم تدمير عدة سيارات للشرطة أثناء أعمال الشغب وكذلك شجرة عيد الميلاد الموضوعة أمام المجمع الحكومي.والثلاثاء، قتل شرطي بالرصاص كلوديان راشا، الذي خرق حظر التجوال المطبق لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وزعم الشرطي أن راشا كان مسلحا.وحمل المتظاهرون الأربعاء لافتات كتب عليها "تسقط الديكتاتورية" و"أنا كلوديان" و"العدالة لكلوديان" وطالبوا باستقالة وزير الداخلية.