صدور الترجمة الإيطالية لرواية «تويا» لــ أشرف العشماوى

صدرت عن دار نشر Glialtri Brioschi Editore بميلانو٬ الترجمة الإيطالية لرواية "تويا" للمستشار أشرف العشماوي٬ والصادرة في طبعتها العربية لأول مرة في العام 2012 عن الدار المصرية اللبنانية.وبحسب "العشماوي" فإن دار النشر الإيطالية استخدمت نفس غلاف النسخة العربية من تصميم الفنان عمرو الكفراوي.يشار إلى أن رواية "تويا" كانت قد وصلت للقائمة الطويلة للبوكر للرواية العربية 2013، حيث تدور أحداثها حول "يوسف" أبوه "كمال نجيب" طبيب الأمراض الجلدية الشهير ووالدته السيدة "براون" إنجليزية من ليفربول، والده يموت بعد موت عبد الناصر بأسابيع قليلة ويذهب يوسف إلى ليفربول لإكمال دراسته والتخصّص طبيًا.يذكر أن العشماوي سبق وصدرت له روايات: البارمان٬ زمن الضباع٬ المرشد٬ كلاب الراعي٬ تويا٬ تذكرة وحيدة إلي القاهرة٬ بيت القبطية.كما أصدر كتابا عن سرقات الآثار المصرية وتهريبها ومحاولات استردادها بعنوان "سرقات مشروعة" تمت ترجمته للغة الألمانية.