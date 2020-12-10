فى ليلة رحيل رجل المستحيل.. كتاب ونقاد عن نبيل فاروق: حالة خاصة لجيلنا

توفي ليلة أمس الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، إثر أزمة قلبية، ويعد الكاتب الراحل نبيل فاروق أشهر كاتب خيال علمي في مصر والوطن العربي وصاحب التحفة الأدبية «ملف المستقبل» و«رجل المستحيل».وكتب الروائي حمور زيادة على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك "رغم انتشار تراجم عمر عبدالعزيز أمين وغيره لقصص المغامرات العالمية مثل ارسين لوبين وشورلوك هولمز وهيريكل بورارو وروايات عالمية مختصرة مثل الفرسان الثلاثة، ورغم سطوة محمود سالم بمغامرينه الخمس وشياطينه الـ ١٣ في الكهف السري لكن د. نبيل فاروق شكّل لجيلنا حالة الكتابة الخاصة. هذا كاتب يكتب لنا وننتظر أعماله الجديدة متسلسلة. طور جيلي علاقة خاصة مع أدهم صبري وحبه لمنى توفيق. وتنمرنا مع رجل المستحيل على حب قدري للطعام. وأظن بعضنا أضمر اعجابا لسونيا جراهام أكثر شخصيات عوالم فاروق المسطحة تعقيدًا وتركيبًا. ولا ننسى موشي حاييم دزرائيلي وسيرجي كوبروف، وطبعا دونا كارولينا.وفي ملف المستقبل تابعنا نور الدين محمود وفريقه وهم يتحولون من حل الألغاز الى فريق كوماندوز عبر المجرات وعبر الزمن. لا أعرف كم من القراء رصد علاقة مشيرة محفوظ الغريبة مع الفريق. اذ بدأت بالاعجاب بنور ثم احبت رمزي وتزوجته ثم احبت اكرم وتزوجته. وحده محمود نجا منها، ربما لأن نهر الزمن ابتلعه قبل أن تتزوجه صحفية أنباء الفيديو.أحببت كوكتيل ٢٠٠٠ جدا. هي سلسلتي المفضلة، خاصة اعدادها الاوائل، ومعها سلسلة زووم لم يعجبني عماد وعلا، ولم تلمسني سلسلة زهور. لكني قرأتهما بنهم لان من يكتبهما هو نبيل فاروقبعد سنوات نضجت ذائقة المرء. لم تعد مغامرات رجل المستحيل ممتعة. وبدأت ألحظ مشاكل "الصوابية" في وضع النساء بملف المستقبل. لكن علاقتي بكتابات فاروق ظلت علاقة ابن جيرانكم القديم الذي تزوره كل حين لتستعيدا ذكريات الطفولة والبراءةبتقدم السن أصبحت عورات اسلوب د. نبيل ظاهرة، لكنه ذات الاسلوب الذي خلب لبنا اطفالا. هو لم يتغير لكننا تغيرنا* (*حقيقة علمية). لكن شيء داخل جيلنا يشعر - بلا شك - بالامتنان لنبيل فاروق على تلك الصحبة الممتعة التي استمرت لسنوات منذ ١٩٨٤برحيل د. نبيل فاروق تنطوي سنوات طفولتنا، ويعلن بذهابه غياب اخر اساطين المؤسسة العربية الحديثة للنشرفقد رحل مؤسسها حمدي مصطفى، وراسم شخصياتها اسماعيل دياب، ومعلمنا د. أحمد خالد توفيق. والان يغلق رجل المستحيل الباب خلفه لتنتهي صفحات ملف المستقبل. ربما لهذا اورثني خبر موت د. نبيل فاروق شعور الطفل الذي وجد نفسه فجأة في الزحام دون احد من الكبار الذين اعتادو الاعتناء به..ارقد في سلام يا رفيق صبانا الأول. ولتنزل على قبرك الرحمات.وفي نفس السياق كتب الشاعر هشام الجخ عبر صفحتة "ننعي بكل حزن الدكتور نبيل فاروقصاحب سلسلة (رجل المستحيل) و(ملف المستقبل) وغيرها،أنا هشام الجخ نشأت على قراءة هاتين السلسلتين وشكلت وجداني منذ الطفولة.(أدهم صبري) و(نور الدين محمود) كانا بطليّ المفضلين وصديقيّ المجهولين اللذين لم يعرفهما أحد طيلة مرحلة الطفولة، كانت الأعداد الجديدة تصل إلى الصعيد متأخرة وكنت أنتظرها بلهفة وشوق.كنت أقرأها خلسة.. بعيدا عن أعين أمي - رحمها الله - التي كانت تعتبرها ملهاة عن المذاكرة.أنا أحد أولئك الذين تعلموا القراءة على يد هذا الرجل..رحمك الله أيها العظيم وجعل أعمالك في ميزان حسناتك.وفي نفس السياق نعى الناشر والكاتب أحمد سعيد عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا.. نبيل فاروق هو أول شخص جيل كامل من الأطفال والمراهقين حفظ اسمه من غير ما يشوفه في الحقيقةنبيل فاروق أول حد عرف جيلنا يعني إيه إبداع وخيال وقصص،نبيل فاروق فاتح دروب القراءة لأجيال كاملة،عليك السلام ولك المحبة، دائما لك أثر، وصاحب الأثر لا يُنسى ولا يموتوكتب الكاتب الصحفي والناقد إيهاب الملاح عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان " في وداع نبيل فاروي "ورقة عزيزة جدا وغالية من أوراق ذكرياتنا الأولى، وحنيننا إليها لا ينفد، سقطت برحيل الكاتب د.نبيل فاروق صاحب البهجة الأولى وتفتح العين على شغف القراءة، وارتباط الوجدان بكلمات "روايات الجيب"، و"سلاسل المغامرات"، و"أدب الرعب"، و"الخيال العلمي".. إلخإنها ذكرياتنا التي لا ننساها لسنواتنا الأولى (بعد الخامسة) كنا نحبو فيها حبوا نتعرف على العالم ونتحسس الوسائل المتاحة والمصادر الممكنة للتعرف على هذا العالم، كانت الإذاعة والتليفزيون والتعرف على "روايات الجيب" هي الدنيا بأسرها.. سبقتها طبعا مرحلة (ميكي) و(سمير) و(ماجد) و(براعم الإيمان) كانت مرحلة مبكرة للغاية، ربما استغرقت السنتين أو السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية. ثم جاءت مرحلة اكتشاف "روايات مصرية للجيب" التي صدر أول أعدادها من سلسلة رجل المستحيل في العام 1984، بعنوان «الاختفاء الغامض» إذا لم تخني الذاكرة!كان بجوار المدرسة مباشرة مكتبة اسمها (مكتبة نور الدين)؛ وأنا مدين بمحبتي (لروايات مصرية للجيب)، والتعرف عليها إلى هذه المكتبة التي كانت تحرص على توفير إصدارات المؤسسة العربية الحديثة (لصاحبها المرحوم حمدي مصطفى)؛ ليس فقط من الكتب الخارجية، إنما أيضًا من إصدارات هذه الكتيبات الصغيرة اللي قد الكف، ومكتوب عليها "روايات مصرية للجيب"؛ وتعرفتُ عليها مع صديقي آنذاك أحمد صلاح زين العابدين، ونحن في الصف الثالث الابتدائي موسم 86 87 (ولا تتعجب، فقد كنا نجيد القراءة والكتابة بالعربية والإنجليزية بكفاءة ممتازة) ثم ارتبطنا أكثر فأكثر بسلاسل نبيل فاروق الأكثر جماهيرية ورواجا؛ "رجل المستحيل"، و"ملف المستقبل"، ثم "كوكتيل 2000"، و"بانوراما"، و"زووم".. إلخ.غرقنا "لشوشتنا" في محبة وإدمان روايات نبيل فاروق البوليسية والمخابراتية، ولا أنكر أبدا أنها لعبت دورا غائرا في توجيه مشاعر الشباب بعاطفية نبيلة وجياشة تجاه فكرة الانتماء وعقيدة الدفاع عن الوطن والتضحية في سبيله بكل غال ونفيس.. إلخ، وأصبحنا نعيش أحلامنا وخيالاتنا مع "أدهم صبري" رجل المخابرات المصري الذي لا يقهر، ورفيقته الفتاة الجميلة الرقيقة منى توفيق التي بكينا على ما ظنناه وفاتها في الثلاثية الشهيرة (الأعداد 42، 43، 44) ثم نعبر أنهار الخيال مع فريق نور الدين العلمي الجبار الذي يسافر عبر الزمن ويسقط في هوة النسيان، ويقاوم الغزو الفضائي للأرض ويكتشف البطل الخارق (س-18) الذي كان هدية صناع أتلاتنتس إلى الفراعنة الأفذاذ.. وتتوالى الأحداث والمتعة والانغماس الكامل في القراءة التي أصبحت عادة وطقسا مثل الأكل والشرب والنفس..وكنا نتبارى في نقل الهوامش أسفل الصفحة التي كان يمتعنا نبيل فاروق بها؛ معلومات في الأدب والتاريخ والجغرافيا والفلك والعلوم والطب.. إلخ (طوّر نبيل فاروق توظيفه لهذه المعلومات الأولية والمعارف الموسوعية في سلاسل أخرى أطلق عليها أسماء مثيرة مثل «زوووم»، و«كوكتيل 2000» و«بانوراما»).كان ظهور الجزء الأول من روايته [أرزاق] التي أطلق عليها "رواية اجتماعية طويلة" حدثا جماهيريا في أوساط متابعي نبيل فاروق، وقد كان ذا شعبية وجماهيرية غفيرة ليس في مصر وحدها بل في أنحاء العالم العربي كله، تقريبا لم يراسله قارئ صغير من قرائه إلا ورد عليه، وأورد اسمه في قسم الردود والخطابات، تعلقنا به وصرنا نتتبع كتاباته ونشاطه طوال ما يقرب من خمس سنوات لم يكن ينافسه فيها أحد (حتى ظهور أحمد خالد توفيق الذي استطاع خلال سنوات قليلة من ظهور سلسلته ما وراء الطبيعة أن ينتزع البساط منه ويحتل مكانته ككاتب الشباب الأول بلا منازع).أذكر أنني خصصت كراسة وحدها كنت أزينها بغلاف زاهي اللون وأضع عليها "تيكيت" أكتب عليه بخطي "كراسة معلومات نبيل فاروق" أتحرى الجمال والإتقان في النقل، وأستعين بهذه المعلومات الوافرة في إعداد برامج الإذاعة الصباحية (هل تعلم؟ ومن أجندة التاريخ ومن سجلات المعرفة... إلخ) ومجلات الحائط المدرسية، وكانت هذه الكراسة تقريبًا السبب الذي جعلنا "فريق المدرسة" نكتسح كل المسابقات التي تنافسنا فيها على مستوى الإدارات والمديريات والقطاعات التعليمية وصولا إلى حصد الجوائز الأولى على مستوى المحافظة.حينما التقيت الدكتور نبيل فاروق ذات مرة سعد جدًا عندما أخبرته بذكرياتي تلك، وأيضًا بعد ذلك عندما التقيت المرحوم أحمد خالد توفيق صاحب سلسلة "ما وراء الطبيعة" التي قرات منها أعدادًا يسيرة، ثم انصرفت عنها بعد ذلك لاهتماماتٍ أخرى..كنت أحبه وأحترمه، وكان يحبني ويقدرني جدا، عليه رحمة الله.. رحم الله نبيل فاروق وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.