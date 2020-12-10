أمريكا: ممارسات روسيا فى الفضاء عديمة المسئولية

اعتبر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، في اجتماع المجلس الوطني للفضاء، أن ممارسات روسيا في الفضاء "عديمة المسؤولية"، وتهدد المصالح الأمريكية.وقال إن روسيا أظهرت في الآونة الأخيرة سلوكًا استفزازيًا يخلق وضعًا خطيرًا، وأضاف: "نعتبر أن هذا السلوك يحمل مخاطر في طياته".وتابع: "أطلقت روسيا خلال العام الماضي قمرا صناعيا بدأ بمناورات قرب قمر صناعي حكومي أمريكي".وأشار راتكليف إلى أن روسيا نفذت في وقت سابق إطلاق جهاز مماثل يحمل علامات تدل على وجود أسلحة فضائية، حسب التقدير الأمريكي.وقال: "المصالح الحيوية لأمريكا في خطر متزايد مع تطوير الصين وروسيا ونشرهما أسلحة مدمرة تهدد إمكانيات وقدرات الولايات المتحدة وحلفائها في الفضاء".