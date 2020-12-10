اليوم.. انطلاق مؤتمر الإبداع النسوى فى مواجهة العنف

اليوم.. انطلاق مؤتمر الإبداع النسوى فى مواجهة العنف
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
نضال ممدوحطباعة
تنطلق في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد٬ والذي يقام تحت عنوان "الإبداع النسوي في مواجهة العنف"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما تبث جلسات المؤتمر أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على "يوتيوب".
ويتضمن المؤتمر عقد أربع جلسات، على النحو التالي: الجلسة الأولى 12.00: 1.30 عصرًا: بعنوان "العنف ضد المرأة فى الدراما المصرية" ويشارك بها كل من الفنانة سميرة عبد العزيز، والدكتورة سناء هاشم، والفنان طارق الدسوقى.
الجلسة الثانية 1.30: 3.00 عصرًا بعنوان "أثر البيئة الاجتماعية على الإبداع النسوى" ويشارك بها كل من: الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتورة سمر سعيد، والدكتورة سامية حبيب.
الجلسة الثالثة 3.30: 5.00 مساءً: بعنوان "إبداع يتحدى الإعاقة" ويشارك بها كل من: الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالى، والدكتورة أمل مبدى، والدكتورة لميس مكاوى.
الجلسة الرابعة 5.00: 6.30 مساءً: بعنوان "مبدعات مصريات"ويشارك بها كل من الفنانات سماء إبراهيم، رشا يحيى، ميرنا وليد، هند الفلافلى، وهالة فهمى.
ويتضمن المؤتمر عقد أربع جلسات، على النحو التالي: الجلسة الأولى 12.00: 1.30 عصرًا: بعنوان "العنف ضد المرأة فى الدراما المصرية" ويشارك بها كل من الفنانة سميرة عبد العزيز، والدكتورة سناء هاشم، والفنان طارق الدسوقى.
الجلسة الثانية 1.30: 3.00 عصرًا بعنوان "أثر البيئة الاجتماعية على الإبداع النسوى" ويشارك بها كل من: الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتورة سمر سعيد، والدكتورة سامية حبيب.
الجلسة الثالثة 3.30: 5.00 مساءً: بعنوان "إبداع يتحدى الإعاقة" ويشارك بها كل من: الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالى، والدكتورة أمل مبدى، والدكتورة لميس مكاوى.
الجلسة الرابعة 5.00: 6.30 مساءً: بعنوان "مبدعات مصريات"ويشارك بها كل من الفنانات سماء إبراهيم، رشا يحيى، ميرنا وليد، هند الفلافلى، وهالة فهمى.