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الثقافة

اليوم.. انطلاق مؤتمر الإبداع النسوى فى مواجهة العنف

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تنطلق في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد٬ والذي يقام تحت عنوان "الإبداع النسوي في مواجهة العنف"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما تبث جلسات المؤتمر أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على "يوتيوب".

ويتضمن المؤتمر عقد أربع جلسات، على النحو التالي: الجلسة الأولى 12.00: 1.30 عصرًا: بعنوان "العنف ضد المرأة فى الدراما المصرية" ويشارك بها كل من الفنانة سميرة عبد العزيز، والدكتورة سناء هاشم، والفنان طارق الدسوقى.

الجلسة الثانية 1.30: 3.00 عصرًا بعنوان "أثر البيئة الاجتماعية على الإبداع النسوى" ويشارك بها كل من: الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتورة سمر سعيد، والدكتورة سامية حبيب.

الجلسة الثالثة 3.30: 5.00 مساءً: بعنوان "إبداع يتحدى الإعاقة" ويشارك بها كل من: الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالى، والدكتورة أمل مبدى، والدكتورة لميس مكاوى.

الجلسة الرابعة 5.00: 6.30 مساءً: بعنوان "مبدعات مصريات"ويشارك بها كل من الفنانات سماء إبراهيم، رشا يحيى، ميرنا وليد، هند الفلافلى، وهالة فهمى.

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