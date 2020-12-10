افتتاح معرض للبورتريه الجماعى بمتحف محمود مختار.. الليلة

يفتتح في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ بقاعة نهضة مصر بمتحف محمود مختار٬ معرض للبورتريه الكاريكاتيري الجماعي "محفوظ يلتقي ماركيز"، والذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية في إطار مبادرة "علاقات ثقافية"٬ بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.ويضم المعرض 110 عملًا كاريكاتيريًا، لنحو 95 فنانًا، من 25 دولة من بينها؛ مصر، كولومبيا، المكسيك، كوبا، البرازيل، كوستاريكا، بيرو، أورجواي، إسبانيا، الهند، الصين، إندونيسيا، وروسيا، وغيرهم.يعقب افتتاح المعرض عرض مادة فيلمية عن الكاتبين الكبيرين، ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.