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إيران: لقاح كورونا سيدخل البلاد قريبا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أنه سيتم استيراد لقاح كورونا قريبا إلى البلاد، تلبية لتوجيه رئيس الجمهورية حسن روحاني رغم الحظر والضغوط.

وقال نمكي في تصريح له: "تم تحقيق نتائج جيدة في مكافحة كورونا من خلال تطبيق خطة "الغربلة"، معربا عن شكره لكل من بذل جهوده في هذا المجال.

وأضاف: "بتوجيه صريح من روحاني تتم متابعة موضوع استيراد لقاح كورونا من خارج البلاد وذلك رغم الحظر ومشكلات التبادل المالي، وسيتم قريبا استيراد اللقاح لتطعيم الشرائح المعرضة للخطر، كما أن اللقاح الداخلي سيكون في متناول المواطنين في المستقبل القريب جدا، باعتباره إنجاز وطني يبعث على الفخر".

ولفت إلى أن "خطة الشهيد قاسم سليماني (غربلة ورصد مرضى كورونا)، أثمرت عن انخفاض عدد الوفيات من 500 إلى 290، وخفض حالات مراجعة المستشفيات بنسبة 30 بالمائة".

وقال: "في الوقت الحاضر نجري 70 ألف اختبار كورونا في اليوم، وسيرتفع هذا العدد الى 100 ألف من خلال الاختبارات السريعة، وبذلك سينخفض عدد المراجعين للمستشفيات، ورغم توقعات المنظمات الدولية التي توقعت أن تسجل الوفيات 1100، فإن هذا العدد انحسر إلى أقل من 300".

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