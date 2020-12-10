إنجى على وشريف نورالدين ورباب الشريف ينقلون حفل ختام «القاهرة السينمائى»

قال السيد أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة، إن نايل سينما بإشراف سيد فؤاد، رئيس قناة نايل سينما، تقوم حاليًا بالتحضيرات اللازمة للتغطية الشاملة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020 بالتعاون مع "dmc"، حيث تقوم القناة بالبث المباشر للحفل.جدير بالذكر أن نايل سينما قامت بالتغطية لحفل افتتاح المهرجان، بالإضافة إلى التغطية اليومية على الهواء مباشرة لجميع فعاليات المهرجان في حلقات خاصة من برامج( المهرجان.. الفن السابع.. سينما أخرى).يذكر أن المهرجان تم انعقاده في ظروف استثنائية وتحديات كبيرة، بالإضافة إلى عروض الأفلام التي حضرها النجوم والنقاد والجمهور العام.فقد شهد المهرجان أيضًا حضورًا لافتًا في الندوات التي أقيمت حول الأعمال الفنية لكن يبقى الحضور الاستثنائي وغير المسبوق كان لندوة الكاتب الكبير وحيد حامد التي أقيمت بمناسبة تكريمه خلال الدورة الحالية بجائزة مشوار العمل.وقد أدار الندوة الناقد طارق الشناوي، وقد صنع هذا التكريم بريقا خاصة لتلك الدورة السينمائية لما يتمتع به الكاتب الكبير من حضور طاغ وتاريخ فني عريق ومشرف ويمثل وجه الثقافة المصرية في وجهها الحقيقي المستنير.وعن حفل الختام اليوم الخميس فستقدم كل من الإعلاميين إنجي على ورباب الشريف وشريف نورالدين، حفل ختام التغطية التليفزيونية لقناة نايل سينما، على السجادة الحمراء للمهرجان من دار الأوبرا المصرية، حيث يستضيفوا كافة نجوم الحفل وأبرز حضوره من فنانين وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية.وتتخلل هذه اللقاءات عرض تقارير وأفلام تسجيلية من إنتاج نايل سينما، وسيتم نقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرةً اليوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساءً والإعادة الأولى الساعة الثانية عشرة والنصف صباح الجمعة أما الإعادة الثانية الساعة الثالثة عصرًا.