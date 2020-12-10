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اقتصاد

أسعار الخشب اليوم الخميس 10 12 2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
الخشب
الخشب
أسامة الشندويلي
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سجل متوسط سعر الخشب اليوم الخميس الموافق 10 12 2020 الموافق في البورصة العالمية للأخشاب 574.50 دولار.

وتعمل الشركة التجارية للأخشاب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في تجارة الأخشاب واستيرادها من الخارج.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع في اطار العمل علي دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول الي تخفيض الواردات ودعم الصادارات المصرية من الصناعة المحلية.

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