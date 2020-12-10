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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» الأمريكى يحبط محاولة لعرقلة صفقة كبرى مع الإمارات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
وكالات
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أفشل مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لمنع عقد صفقة كبرى للأسلحة، بين الولايات المتحدة والإمارات.

وصوت أعضاء المجلس بـ 50 صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات "ريبر" المسيرة للإمارات.

ومن المقرر أن يصوت المجلس لاحقا على بيع طائرات "إف-35" الحديثة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هددت بأن الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال عرقل الكونجرس صفقة الأسلحة بقيمة 23 مليار دولار مع الإمارات.

وتشمل الصفقة 50 طائرة "إف-35"، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وتشمل ثانية أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

وكان بعض أعضاء الكونجرس قد أعربوا عن قلقهم من احتمال أن تؤدي الصفقة مع الإمارات إلى انتهاك الضمانة الأمريكية لإسرائيل بأن تحتفظ بالتفوق العسكري على دول المنطقة الأخرى.

كما عارض البعض بيع أسلحة متطورة للإمارات بسبب دورها في العملية العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

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