موجة جائحة كورونا الثانية تضرب جنوب أفريقيا
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
وكالاتطباعة
أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزي، مساء الأربعاء، أن البلاد تشهد الآن الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه تم تسجيل 6709 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 828 ألفا و598 حالة.
وذكرت صحيفة "ذي ستار" الجنوب أفريقية أنه تم تسجيل 135 حالة وفاة بكوفيد-19، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى22 الفا و574 حالة وفاة،فيما استقر عدد حالات التعافي عند 754 الفا 658 حالة.
وذكرت صحيفة "ذي ستار" الجنوب أفريقية أنه تم تسجيل 135 حالة وفاة بكوفيد-19، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى22 الفا و574 حالة وفاة،فيما استقر عدد حالات التعافي عند 754 الفا 658 حالة.