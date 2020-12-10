موجة جائحة كورونا الثانية تضرب جنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزي، مساء الأربعاء، أن البلاد تشهد الآن الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه تم تسجيل 6709 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 828 ألفا و598 حالة.وذكرت صحيفة "ذي ستار" الجنوب أفريقية أنه تم تسجيل 135 حالة وفاة بكوفيد-19، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى22 الفا و574 حالة وفاة،فيما استقر عدد حالات التعافي عند 754 الفا 658 حالة.