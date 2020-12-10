حفل لفرقة «المايسترو» بمركز إبداع السحيمى.. الليلة

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز٬ في السابعة مساء اليوم الخميس، حفل فني تحييه فرقة "المايسترو" بقيادة إيمان جنيدي.يتضمن برنامج الحفل أغنيات: "مستنياك، يا أعز من عيني، على اليادي، عمري ما دقت الحب، بنت أكابر، لما انت قادر على البعاد، سحب رمشة، طب واحدة واحدة، على بالي واقف أمرين، لو كان بخاطري أنا، يالأسمراني، دارت الأيام، اعتزلت الغرام، لولا الملامة".يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.