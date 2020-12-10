فوز مانشستر سيتى على مارسيليا ليتأهل لدور الـ16 لدورى الأبطال

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، مساء الأربعاء، وذلك في ختام مباريات مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وسجل ثلاثية مانشستر سيتي فيران توريس في الدقيقة (48) وسيرجيو أجويرو في الدقيقة (77) ورحيم سترلينج في الدقيقة (90).وبتلك النتيجة، عزز مانشستر سيتي من صدارته للمجموعة الثالثة بالوصول إلى 16 نقطة، وسبق وأن ضمن التأهل لدور الـ16، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط متذيلًا الترتيب.وفي مباراة أخرى في نفس التوقيت، فاز فريق بورتو البرتغالي على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين، ضمن مباريات نفس المجموعة ليؤكد بورتو تأهله لدور الـ16 وصيفا للمجموعة الثالثة.تقدم لبورتو اللاعب اوتافيو دي سيلفا في الدقيقة (10) من ضربة جزاء، وأضاف زميله ماتيوس أوريبي الهدف الثاني في الدقيقة (77).وبتلك النتيجة، احتل بورتو وصافة المجموعة الثالثة بالوصول إلى 13 نقطة، وسبق وأن ضمن التأهل لدور الـ16، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند 3 نقاط في المركز الثالث.