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موريتانيا تراجع اتفاقا مع شركة فرنسية يعيد 400 مليون دولار

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:38 ص
وزير التجهيز والنقل
وزير التجهيز والنقل
وكالات
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أعلن مسئولون موريتانيون أن بلادهم تمكنت من مراجعة اتفاق مع شركة "أرايز موريتانيا" الفرنسية سيسمح لهم باستعادة مداخيل من رصيف جديد لميناء العاصمة نواكشوط ستقيمه الشركة تصل إلى 140 مليار أوقية موريتانية أي ما يناهز 400 مليون دولار أمريكي.

وقال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أمحيميد، ومدير عام ميناء نواكشوط سيد أحمد ولد الرايس،في مؤتمر صحفي عقداه مساء الأربعاء بنواكشوط، إن مراجعة الاتفاق ستسمح كذلك لموريتانيا باستعادة 33 مليون دولار أمريكي كانت قد منحت في الاتفاق الأول كإعفاءات ضريبية للشركة الفرنسية.

واعترف مدير ميناء نواكشوط المستقل ولد الرايس بأن التفاوض حول تعديل اتفاق إقامة رصيف الحاويات بالميناء بين بلاده وشركة أرايز الفرنسية كان "صعبا".

كما تقرر إلغاء حصرية الميناء عندما يصل عدد الحاويات إلى 4500 حاوية بدل استفادة المستثمر الفرنسي من فترة 30 عاما من الاحتكار.

وقال المسؤول الموريتاني إن الاتفاقية السابقة كانت تنطوي على ضبابية في الصلاحيات وتمنح للمستثمر "الحاويات والمحروقات وصلاحيات أخرى كثيرة، مضيفا أنه تم التوصل إلى حل يحصر صلاحيات المستثمر في الحاويات فقط".

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