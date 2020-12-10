عمان تعفى رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول

أعلنت سلطنة عمان إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول لمدة عشرة أيام، وفقًا لضوابط وشروط محددة، منها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، مساء الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لدعم حركة السياحة، وتسهيلًا للسائحين الراغبين في زيارة السلطنة.يذكر أن سلطنة عمان أوقفت في مارس الماضي، جميع التأشيرات السياحية لجميع الدول، في إطار تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا.كانت سلطنة عمان قد استانفت الرحلات الجوية الدولية في أول شهر أكتوبر الماضي، ولكنها أعلنت أن دخول البلاد قاصر على مواطنيها والأجانب الذين يحملون إقامة وتأشيرات عمل سارية.