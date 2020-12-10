وائل غنيم: الإعلام الغربى يحاول إحياء الربيع العربى بعد وصول بايدن للحكم



وقال وائل غنيم في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعض وسائل الإعلام الأجنبية بتطلب مني حوار بمناسبة ذكرى ١٠ سنين عالثورة.. الفترة الجاية هيبقى فيها اهتمام اعلامي كبير بذكرى الربيع العربي وخصوصا بعد وصول بايدن للسلطة.. ربنا يقدرني أكون شوكة في حلق كل أجنبي مغرور فاكر نفسه معاه الحقيقة وبيطالبنا بتطبيقها دون احترام لثوابتنا وظروفنا".



وقال وائل غنيم في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعض وسائل الإعلام الأجنبية بتطلب مني حوار بمناسبة ذكرى ١٠ سنين عالثورة.. الفترة الجاية هيبقى فيها اهتمام اعلامي كبير بذكرى الربيع العربي وخصوصا بعد وصول بايدن للسلطة.. ربنا يقدرني أكون شوكة في حلق كل أجنبي مغرور فاكر نفسه معاه الحقيقة وبيطالبنا بتطبيقها دون احترام لثوابتنا وظروفنا".

كشف الناشط وائل غنيم عن أن الإعلام الغربي يحاول إحياء الربيع العربي خلال الفترة المقبلة لذلك سوف يكون هناك اهتمام إعلامي كبير بذكرى الربيع العربي مع وصول الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروف عنه أنه كان يدعم الحراك الذي حدث في الدول العربية أثناء تواجده نائبًا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.