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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة نادية شنب بمركز درب 1718

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
نادية شنب
نادية شنب
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في الثامنة من مساء الخميس٬ حفل غنائي فني تحييه الفنانة نادية شنب٬ بعد غياب دام عدة سنوات عن المشهد الموسيقي في القاهرة.

تعود نادية شنب في عرض لايف من المقرر أن تقدم خلاله أغاني من ألبومها الأخير "حبيت أقولك" لأول مرة، ومجموعة أغاني من ألبوم "المحروسة" بالإضافة إلى بعض الأغاني الجديدة التي ما زالت في مرحلة التحضير.

يذكر أن نادية شنب مغنية وملحنة وكاتبة أغاني مصرية٬ حصلت على درجة البكالوريوس في الموسيقى من معهد ليفربول للفنون الأدائية، وماجستير في دراسات صناعة الموسيقى، وأصدرت ألبومها الأول "المحروسة" بشكل مستقل من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها "همزة وصل"، ويحتوي الألبوم على 13 أغنية باللغتين العربية والإنجليزية.

وقدمت نادية عروضًا في مهرجانات دولية وفعاليات في القاهرة، والإسكندرية، والغردقة، ولاجوس، وليبرفيل، ولندن، وبرمنجهام، وليفربول. كما شاركت في مؤتمر مهرجان موزاييك في لندن لمناقشة صناعة الموسيقى في العالم العربي فيما بعد الربيع العربي.

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