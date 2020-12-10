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مصر

وزير الرياضة يهنئ منتخب الناشئات لتأهلهن لكأس العالم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تتويج منتخب مصر للناشئات ببطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة بعد الفوز على منتخب مالي في نهائي البطولة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي يعد إنجازا كبيرًا لكرة السلة المصرية خاصة في ضوء تأهلهن إلى نهائيات كأس العالم.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لوزير الشباب والرياضة مع الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لتهنئته وجميع اللاعبات والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري بهذا الإنجاز.

وأعرب "صبحي" عن سعادته بالأداء المشرف والبطولي للمنتخب المصري وفوزه على أحد المنتخبات الكبيرة في كرة السلة الأفريقية وهو المنتخب المالي وتأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ ناشئات مصر.

ويعد هذا اللقب الأفريقي هو الثاني لمنتخب مصر في تاريخ منافسات بطولة أفريقيا تحت 18 سنة، حيث حقق الفراعنة اللقب الأول في نسخة 2010.

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