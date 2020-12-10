السفير المصرى بتونس يقيم مأدبة عشاء على شرف بعثة منتخب مصر للشباب

أقام السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، مأدبة عشاء، مساء الأربعاء، على شرف بعثة منتخب الشباب لكرة القدم، بقيادة الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني للفريق.وأعرب السفير إيهاب فهمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد لمنتخب الشباب في خوضه لفعاليات بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت (20 عامًا)، التي تحتضنها تونس في الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.من جانبه، تقدم الكابتن ربيع ياسين باسم أعضاء بعثة منتخب مصر للشباب بالشكر للسفير إيهاب فهمي، على حسن وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المتميزة، وكذلك على الدعم الذي يقدمه لبعثة المنتخب الوطني منذ وصولها إلى تونس، والتواصل الدائم مع الجهاز الفني والإداري من أجل تذليل كافة المعوقات والعمل على تلبية كافة متطلبات البعثة.وأكد المدير الفني، أن منتخب الشباب على قلب رجل واحد وسيبذل كل ما في استطاعته وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية من أجل الصعود إلى بطولة أمم أفريقيا المرتقبة بموريتانيا، وإسعاد الشعب المصري.وأضاف أن البعثة وصلت إلى تونس قبل انطلاق البطولة بوقت كاف لرفع مستوى التركيز والإعداد البدني للفريق إلى جانب التأقلم على الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي فرضت بسب فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن شباب الفراعنة قد استعدوا لتلك البطولة القوية ويدركون أهمية وصعوبة مهمتهم، منوهًا بأن جميع المباريات ليست سهلة على أي من المنتخبات المشاركة.حضر مأدبة العشاء التي أقامها السفير المصري لدى تونس، إيهاب فهمي، بدار السكن، السيد وجدي العوادي المدير التنفيذي للاتحاد التونسي لكرة القدم، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بجانب أعضاء السفارة المصرية بتونس.