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اقتصاد

أسعار الرخام المحلى اليوم الخميس 10-12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:39 ص
لرخام المصري
لرخام المصري
علا العلاف
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رصدت "الدستور" متوسط سعر الرخام المصري بالمنطقة الصناعية الأولى بشق الثعبان، اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الجاري بالأسواق المحلية، حيث تقوم شركات المقاولات بتركيب جميع أنواع الرخام الذي يعد أفخم وأرقي أنواع الديكورات التي يكثر استخدامها بالمدن الجديدة المنشات العامة والفنادق والمنازل الفخمة.

وقال المهندس أحمد سعيد أحد مصنعي الرخام والجرانيت بشق الثعبان، إن الرخام المصري شهد ارتفاع تتراوح ما بين 10 إلى 15 % ليصل متوسط سعر الرخام المصري المتر طوالي لنحو 350 جنيهًا، موضحًا أن سجل سعر متر رخام الجلالة مديم مابين 100 إلى 160 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجلالة روز مابين 90 إلى 145 جنيهًا.

وأضاف سعيد، أن سعر متر الرخام الجلالة فص تراوح ما بين 180 إلى 250 جنيهًا، وبلغ سعر رخام الزعفرانة نحو 200 إلى 350 جنيهًا، بينما سجل سعر رخام سلفيا نحو 95 جنيهًا، يليه رخام صيني شيخ فاضل حيث يسجل المتر من 75 إلي 95 جنيهًا، ثم تراوح سعر متر رخام ملاوي صني ما بين 85 و120 جنيهًا.

وأشار إلي أن سعر متر رخام سما العريش بلغ من 160 إلى 250 جنيهًا، بينما بلغ سعر متر الرخام من 350 إلى 500 جنيه، وبلغ سعر رخام سيلفيا بيج مزركش بني نحو 195 جنيهًا، بينما سجل سعر متر رخام تريستا على شكل بلاط رخامي 280 جنيهًا، بينما بلغ سعر رخام تريستا نحو 125 جنيهًا، يليه سجل سعر رخام فيلتو قيمة 175 جنيهًا، ثم بلغ سعر رخام بريشيا نحو 165 جنيهًا للمتر، بينما يصل سعر المتر الرخام الزعفران 265 جنيهًا.

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