مستشفى الدلنجات يعيد حركة يد مريض بعد توصيل 6 أوتار

أجرى مستشفى الدلنجات المركزي بمحافظة البحيرة، الأربعاء، جراحة كبرى لمريض في العقد الرابع من العمر يعانى من قطع بخمسة أوتار باليد اليمنى.وقال الدكتور رضا بكر، مدير المستشفى، إنه فور وصول المصاب، على الفور، إداخله غرفة العمليات بقيادة الدكتور أحمد فودة، رئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور محمد نوار أخصائى العظام، والدكتور محمد شفيق أخصائى العظام، مضيفًا أن العملية استغرقت نحو ساعتين وخرج المريض متعافيا.وأكد بكر، أن مثل هذة العمليات تجري في المستشفيات الجامعية والخاصة، قائلًا: "مستشفى الدلنجات المركزي يمتلك فريقًا من أمهر الأطباء والتمريض في جميع التخصصات، والجميع يعمل لخدمة الوطن وأبناء المركز والقرى التابعة له".ومن جانبه أعرب الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن خالص شكره وتقديره لمستشفى الدلنجات المركزى، تحت قيادة الدكتور رضا بكر مدير المستشفى، ولفريق العمل من الأطباء والتمريض، متمنيًا المزيد من التقدم والارتقاء بالمنظومة الصحية بالبحيرة.